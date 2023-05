Tulajdonképpen egész jól indul a film: a jegygyűrűvásárlástól rettegő főhős rémálmaiban megjelennek a több százezer forintokra rúgó ékszerek, amitől a férfi csakhamar felriad az álmából. Aztán jön a lánykérés jelenete, és még az is tűrhető színvonalat hoz. A cselekményben a bonyodalmat az jelenti, hogy a férfinek nincs elég pénze ahhoz, hogy kibérelje a lagzi álomhelyszínét – azt a helyet, amiről az újdonsült menyasszony ábrándozik. Ennek ellenére a férfi rámondja az áment a méregdrága helyszínre, és megörül, amikor arról értesül, hogy egy igazán jól sikerült legénybúcsúval ingyenessé tehető a rezidencia bérlése. Pusztán annyi a dolguk, hogy bizonyos feladatokban felülkerekedjenek a rivális legénycsapaton, akiknek ugyancsak a helyszín megszerzése a céljuk. Hősünk tehát – barátok híján – felkeresi néhány volt osztálytársát, sőt meghívja saját apukáját is, hogy teljessé tegye a csapatot. Kezdődhet is a móka!