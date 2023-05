A portrék alkotója hivatása szerint kőrestaurátor, emellett ír verseket és prózát is, a szobrászatról pedig azt mondta, számára hobbi. Ebben persze van egy kis szerénység, hiszen a középiskolában, majd a főiskolán is tanulta. A kiállítás 12 költőt mutat, akik közül csak kettő – Bohumil Hrabal és Gabriel García Márquez – külföldi, a többi mind magyar. Mint mondta, azért épp őket választotta, mert valamennyit szereti, példaképének tekinti, ráadásul mindegyikhez köti valamilyen érdekes történet. Ezekből a megnyitón – amelyet rendhagyó módon ő maga tartott – ízelítőt is adott.

Fotó: Szabó Imre

Petőfi az emlékév miatt amúgy sem maradhatott volna ki, de számomra fontosabb, hogy iskolás koromban Káldi János szombathelyi költő felesége volt az osztályfőnököm. Ez arra inspirált, hogy az irodalom házi feladataimat versben, méghozzá Petőfi-stílusú költeményekben írjam meg

– hozott egy példát. És ha már Petőfi elkészült, Arany János sem maradhatott ki a sorból. A legenda szerint Arany pajzán verseket is írt, azokat azonban örökösei a halála után megsemmisítették. Ezért 2017-ben kiírtak egy ilyen jellegű versek rekonstruálását célzó pályázatot.

Az egyetlen irodalmi díjamat az oda beadott költeményemmel nyertem

– jegyezte meg. József Attilát pedig azért örökítette meg, mert egy kedves középiskolai rajz-néprajz tanára, Göbölyös Gyula minden tantárgyi témához tudott egy József Attila-idézetet.

Makó egyébként egy személyes ismeretség miatt lett az országos kiállítássorozat első állomása: Varga Zoltán Zsoltnak eddig két novelláskötete és egy mesekönyve jelent meg, és rendszeres szerzője a Liget című rangos folyóiratnak, amelyben a makói író, Jámborné Balog Tünde is publikál.

Nagy tisztelője vagyok. Eddig kétszer jártam Makón, egyszer egy szoborzsűrizés miatt, egyszer pedig azért, hogy őt meglátogassam

– mondta a Gödöllőn élő alkotó.