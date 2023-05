Máyer Jenő képeslap hagyatékából nyílik kiállítás május 5-én, pénteken 17 órakor a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum emeleti termeiben. Mint azt Bernátsky Ferenc helytörténész-muzeológus lapunknak elmondta: a 2021-ben elhunyt nyomdatulajdonos kétezer darabos, 1898 és 1944 között kiadott képeslapokból álló gyűjteménye tavaly került a közgyűjtemény tulajdonába. A tárlat Vásárhely építészeti örökségének igazán értékes lenyomata. A gyűjtemény egyik különlegessége és egyben legértékesebb darabja egy különleges panorámakép, amelyet Plohn József hat darab fotójából állítottak össze. A vásárhelyi fotográfus 1898-ban a nyári színkör épületének tetejéről készítette azokat. A legelső vásárhelyi képeslap pedig öt helyi épületet ábrázol.

Negyven év alatt ezernél is több különböző képeslap jelent meg, kezdetben helyi nyomdák, az első világháború után egy direkt erre szakosodott fővárosi cég kiadásában. Bernátsky Ferenc azt is hangsúlyozta: ezúttal ugyan kifejezetten a fotóanyagra koncentráltak, a döntően egykor postára adott képeslapok üzenetei is árulkodóak. Érdekes jelenség például, hogy az 1910-es évektől igen elterjedt lehetett a levelezés eszperantó nyelven. A múzeum munkatársainak célja, hogy az értékes hagyaték feldolgozása után digitálisan a nagyközönség is megismerhesse a teljes anyagot.