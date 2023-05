Április végén ünnepelték a Pusztaszerhez tartozó Munkástelep 100 éves évfordulóját. A távolabbról toborzott munkásoknak 1922-ben 96 házhelyet alakítottak ki, ez lett a ma is létező Munkástelep, három utcájával. Az évfordulóra a Délmagyarország fotóriportere, Török János is készült. A maga módján járult hozzá az ünnepléshez és ahhoz, hogy Munkástelep neve fennmaradjon és lakói se vesszenek soha a feledés homályába.

A különleges fotósorozat még nincs kész. De minden telepi lakos kollégánk kamerája elé állhat, mint ez a pár is.

Fotó: Török János

Különleges kordokumentum

– Olyan különleges projekten gondolkodtam, ami egyben kordokumentum és megőrzi az én nevemet is – mondta János, aki egyik hétvégén a többkilós fotósfelszereléssel a vállán, elindult és lefotózta az összes munkástelepit, aki hagyta magát. Négy család ugyanis nem akart szerepelni, nem kívántak élni a lehetőséggel, hogy fennmaradjanak az utókornak egy olyan fényképen, amelyet a jövőnek megőriz a múzeum. A sorozat még nincs kész. Eddig egy nap alatt öt kilométert gyalogolt. Lefotózta a telep legidősebb lakóját is, egy 94 éves nénit, aki saját lánykori portréját fogja a képen. Érdekes történetekkel is találkozott. Az egyik pár nemrég szakított, így a fiatalember nem akarta, hogy lefotózzák, mondván, ő már nem telepi. Sokaknak fontosak a háziállataik, így került az egyik képre Mogyoró, a bárány.