Écsi Gyöngyi kezében a tökfejek királlyá és királynővé, szegényemberré és -asszonnyá éledtek, a kapa lóvá, a gereblyék acsarkodó, éhes fenevaddá változtak. Az interaktív előadás során a közönségnek is jutott bőven vidám feladat, együtt énekeltek, tapsoltak, sőt szerepeltek az előadóművésszel. A kisfiúk Szőlőszem Kálmán, de ádáz haramiák bőrébe is bújhattak, a kislányok tündérekké és a jószívű, csodaszép Szőlőszem Boriskává is változhattak.

Ám nemcsak a gyerekeknek közvetített fontos üzeneteket szeretetről, bátorságról, kitartásról, egyediségről és jó szívről az előadás. A felnőttek is megfontolandó útravalókkal távozhattak. Mint például, hogy „ha az emberfia nem múlatja az időt, elmúlik magától.”