A Han-dinasztia időszámításunk előtt 206-tól 400 éven keresztül uralta Kínát, idejükből rendkívül színes kollekció maradt fent. Virágoztak a művészetek, hogy csak egy példát említsünk: ők már ekkor ismerték a mázas cserepet. Qiu Wenhua, a Xuzhou Múzeum gyűjteményvezető-helyettese hangsúlyozta, a fennmaradt tárgyakon keresztül az akkori temetkezésről és a mindennapi életről is sokat megtudhatnak a mai emberek. Innen ismerjük azt a tényt is, hogy a jade-tárgyaknak fontos szerepük volt a dinasztiában. Ezek közül többet is kiállítanak Szegeden, mind közül azonban a legkiemelkedőbb a halotti páncél.

Császárok, uralkodók teljes testét fedték be ezzel, hogy a testét megőrizzék az örökkévalóságnak. Az általunk idehozott műkincs nagyjából 2 ezer polírozott jade-lapból áll, ezek aranyszálakkal vannak összekötve. Olyan páncélt is találtak, amelyet ezüst-, illetve bronzszálakkal szőttek, vagyis ezzel is különbséget tettek a halottak jelentősége között

– magyarázta.

Fajcsák Györgyi, a kiállítás magyar kurátora elárulta, a tárlatot úgy rendezték be, mintha egy síron haladnánk végig, a tárgyakat pedig négy nagy téma köré csoportosították.

Vannak az életmód jellegzetességeit mutató használati tárgyak, illetve épületmásolatok. Kiállítottunk uralkodói kellékeket, így például pecséteket vagy a hódítás fegyvereit. A harmadik téma a túlvilághit, melynek központjában a halotti páncél áll. Ilyen tárgy Kínán kívül alig látható, és ott sincs két tucatnál több belőle

– hívta fel a figyelmet. A kiállítás negyedik témája pedig Kína és a külvilág kapcsolata.

A kiállítást jelenleg még rendezik, az június 24-től, a Múzeumok Éjszakája programsorozat nyitányától lesz látható.