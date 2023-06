A szombati évadnyitó gálára teljes pompájában várja a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház a kedves vendégeket. Duka Félix kulturális igazgató elmondta, a régi parkoló helyén több beruházás zajlik egyszerre, ezért új területen, a lovardával szemben lehet majd megállni az autókkal érkezőknek. Erről táblák tájékoztatják a vendégeket. A leendő parkoló és annak világítási rendszere is hamarosan elkészül. A nézőtéren helyükre kerülnek a háttámlás párnával ellátott székek, a lovardában a végzárások és a színpad építése is szépen halad, ahogy a hang-és fénytechnika, valamint a látványelemek szerelése is. Idén háromszor annyi LED-fal felel a vizuális élményért, mint a korábbi években. A szélsőséges időjárási viszonyok között is kiválóan működő helyszínen egyszerre közel ezer ember foglalhat kényelmesen helyet. Az igazgató kiemelte, június 10-én, szombaton este – először a mórhalmi lovas színház történetében – évadnyitó gálával indul a szezon, a fergeteges műsor esszenciája lesz a teljes évad kínálatának. Ezen a varázslatos estén élő zenekari kísérettel lépnek fel a Nemzeti Lovas Színház művészei és vendégeik, akik a nemzetközi musical – és a magyar operettirodalom legnépszerűbb műveiből adnak ízelítőt látványos show keretében.

Olvasható a Móra-Net-TV oldalán.

https://moranettv.hu/veghajraban-a-morahalmi-lovas-szinhaz-epitese/