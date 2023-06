A fesztivál rendezvényeinek központja a szegedi Új Zsinagóga. A vasárnapi nyitónapon az idén 120 éves épületet ismerhetik meg a vendégek, akik Magyarország második, és Európa negyedik legnagyobb zsinagógája mellett láthatják a szomszédos, 1843-ban épült Régi Zsinagógát is. A Lőw Immánuel rabbi iránymutatásával, Baumhorn Lipót tervei alapján készült zsinagóga volt Magyarországon az első, ahol orgonaszó kísérte az istentiszteletet. A rendezvényen egy koncert keretében a hangszert is bemutatják a látogatóknak.

Vasárnap nyílik meg az Új Zsinagógában Dömötör Mihály fotóművész Béth Hácháim - Az élők háza című, a hódmezővásárhelyi zsidó temetőt bemutató kiállítása is. A maga nemében egyedülálló az Új Zsinagóga bibliai növényeket bemutató kertje, melyet szintén - a botanikusként is elismert - Lőw Immánuel elképzelései alapján alakítottak ki. A kertet június 11-én és július 16-án a Virág és vallás című rendezvényeken mutatják be a látogatóknak.

Az Új Zsinagóga a mai napig a város legjobb akusztikájú hangversenyterme, ahol rendszeresen koncertezik a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Az együttes június 22-én, majd szeptember 14-én ad hangversenyt a fesztiválon. Június 25-én a dzsessz-, szving- és popdalokat játszó Docpiano Band ad jótékonysági koncertet, amely bevételét a zsinagóga belső felújítására ajánlják föl. Az együttes vendége Borovics Tamás színművész lesz. Június 29-én és augusztus 5-én különleges élmény részesei lehetnek a fesztivál vendégei, hiszen ezen a két estén napnyugta után nyitja ki kapuit a zsinagóga.

Július 9-én Grecsó Krisztián februárban megjelent új kötete, a Lányos apa apropóján adomákat, családi történeteket, a mában élő múlt szövevényes és felkavaró anekdotáit osztja meg hallgatóságával. Két nappal később Bankó-Erdősi Viktória és Fülöp Valentina Életeken át címmel tart könyvbemutatót.

Augusztus 20-án orgonabemutató hangversenyt tartanak, szeptember 4-én pedig ökumenikus kántorkoncertet rendeznek a zsinagógában. A fesztivál egyik záró eseményekén Rákász Gergely orgonaművész koncertezik szeptember 10-én Szegeden, hangversenyén Bach, Vivaldi és Widor művei csendülnek föl.