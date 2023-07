Három évvel ezelőtt indították útjára Szegeden a mozgó irodalmi fesztivált. Azóta a napfény város mellett a vajdasági Magyarkanizsán és az erdélyi Sepsiszentgyörgyön is megrendezik a Tricikli Fesztivált. Az ötletgazdák a Megálló Közösségi Ház, a Grand Café és a Jazz Kocsma vezetői voltak, hozzájuk csatlakozott az elmúlt két évben a Kék Elefánt és az Agágúr Kávézó, a Somogyi-könyvtár és a Kövér Béla Bábszínház.

Július 13-a és 16-a között összesen egy tucat programmal várják a kultúra és a kerékpározás szerelmeseit. A Sárgán mezítlábas, pancsolós, félmeztelen író-olvasó találkozót rendeznek, a Mars téri piacon neves írók dedikálják majd köteteiket a gyümölcsárusok között felállított könyves standnál. A Megálló Közösségi Házban zenehallgatás, kerékpárszerviz, kertmozi és komposztálós társasjáték várja a látogatókat. A Jazz Kocsmában Visky András József Attila-díjas erdélyi író mutatja be legújabb könyvét, az Agárúr Kávézóban kiállítással záruló workshopot rendeznek, majd Cserne Klára tart könyvbemutatót. A Grand Caféban erdélyi költők mutatkoznak be, majd a különleges, jazzes hangzásvilágú Qiyan zenekar ad koncertet. A Kék Elefánt Kávézó vendége Kiss Tibor Noé író lesz. A Kövér Béla Bábszínházban Gimesi Dóra író mesél majd legújabb gyerekkönyvéről, emellett verseket is kukkolhatnak majd a családok, sőt árnyjáték is várja a gyerekeket.

A nyitórendezvénynek a Somogyi-könyvtár ad otthont, ahol Krusovszky Dénes mutatja be legújabb, Levelek nélkül című regényét.