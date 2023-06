2021-ben gurult először három keréken az irodalom Szegeden, a Tricikli Fesztiválon. Egy évre rá a kezdeményezés már két határon túli városba is eljutott, azóta a vajdasági Magyarkanizsa és az erdélyi Sepsiszentgyörgy is megrendezi saját közössége számára a mozgó irodalmi fesztivált.

Július 13. és 16. között zajlik majd a napfény városában a rendezvénysorozat, amelynek legfőbb célja, hogy összekapcsolja azokat a napi szinten együttműködő kulturális helyszíneket, amelyek nemcsak a városban végeznek fontos kultúrmissziós munkát, de a testi-szellemi egyensúlyteremtés és a fenntarthatóság területén is azonos értékek mentén gondolkodnak.

Az idei meghívottak listáját nemrég tették közzé a szervezők, a névsorban mások mellett Visky András, Krusovszky Dénes, Gimesi Dóra, Kiss Tibor Noé, Sirokai Mátyás, Cserne Klára neve olvasható.

A szervezők az egész városra kiterjedő művésztelepi hangulatot ígértek. A hagyományos és zenés könyvbemutatókon túl olyan szokatlan eseményeken is részt vehetnek majd a látogatók, mint például félmeztelen író-olvasó találkozó a strandon, könyvvásár a városi piac gyümölcsárusai között, egy risograph workshop a pécsi Drukker nyomdaműhellyel, egy szövegpreparátum műhely, ahol egy szétmarcangolt verset kell feltölteni új jelentéssel, vagy éppen egy verses bábelőadás a Kövér Béla Bábszínház egyszemélyes, privát installációja elé ülve.

Az elővételes támogatói bérlet már megvásárolható a fesztivál tixa oldalán. A 'láthatósági mellény' nevezetű elővételes bérlet többek között egy kortárs költészeti impróestre biztosít belépést a Megálló Közösségi Házban, Visky András Kitelepítés című könyvének bemutatójára a Jazz Kocsmába, valamint a Qiyan zenekar koncertjére is, amelyet a Grand Caféban tartanak július 15-én este.