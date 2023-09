Menczel Andi Viola szerepében nőként és férfiként is megjelenik a színpadon. Shakespeare korában csak férfiak lehettek színészek, így a történetben a színház világa iránt olthatatlan vágyat érző Viola kénytelen álcázni magát, hogy fellépési lehetőséget kaphasson. A próbák során szerelemre lobban a tehetséges, fiatal író, Will Shakespeare iránt. Helyzetét ráadásul még az is bonyolítja, hogy érdekházasságba akarják kényszeríteni. Menczel Andi elmondta, számára karaktere legfőbb üzenete az, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat.

Krausz Gergő arról számolt be, hogy a címszereplő karaktere, érzései és problémái korántsem állnak messze tőle. A darabban a fiatal Shakespeare anyagi nehézségekkel küzd, de lángol benne az alkotásvágy, valamint a szerelem a színház világa és Viola iránt. Menczel Andival a színpadon kívül is egy párt alkotnak, ifjú jegyesekként szeretnének egyről a kettőre jutni, és mindkettejüket áthatja a színészi hivatásukhoz fűződő szenvedély.

Az előadásban romantika fonódik majd az akciójelenetekkel, hiszen csókok és kardcsörték váltják egymást. Az alkotók azt ígérték, humorból is jut majd bőven a közönségnek.