Csak az elmúlt évekből több hazai filmet is fel tudunk sorolni, amik stiláris és/vagy tartalmi szempontból igencsak elborultak. Ízlés dolga, hogy az Átjáróházat, a 129-et, a Liza, a rókatündért, az Űrpikniket vagy az El a kezekkel a papámtól!-t eredetinek vagy csak eredetieskedőnek tartjuk, de az tény, hogy van egy kristálytisztán látszódó törekvés a magyar műfajfilmes palettán, aminek célja, hogy egyedi ötletekkel szólítsák meg a közönséget. Szeleczki Rozália filmje, a Cicaverzum is ezt teszi. Főhőse a harminc esztendős Fáni, akinek a magánélete teljes kudarc. Az hagyján, hogy még mindig szingli, ennek oka azonban mélyebben gyökeredzik. Amint megismerkedik egy potenciális partnerrel, lelki szemeivel rögtön végignézi a férfi halálát. Ám egy nap a sors összehozza Fánit egy fekete macskával, illetve – hogy pontosabbak legyünk – egy beszélő fekete macskával. Mint kiderül, kizárólag Fáni hallja a kandúr gondolatait. Ez eddig pusztán szürreális. Az igazán abszurd helyzetet az eredményezi, hogy Fáni beleszeret a macskába. Szerelme jeléül a nő mindent megtesz azért, hogy a rámenős kandúr fényes zenei karriert futhasson be. A macska a rap műfajában vitézkedik, de az előbbre jutásban persze nagy akadályt jelent, hogy Fánin kívül senki sem hallja az állat szavait.

Többféle úton-módon is feldolgozhatta volna Szeleczki ezt az abszurd témát. A Cicaverzum egyfelől lehetett volna egy groteszk jelenetekkel teletűzdelt, korhatáros mozi. Lehetett volna egy, az Arany-balladákat idéző drámai erejű bűntudattörténet. Akár még társadalomkritikus szatíra is lehetett volna a filmből, de végül ez sem lett. Szeleczki annyira bízott az újdonság erejében, hogy nem érezte szükségét a mélyebb kifejtésnek. Nem volt elég bátor, hogy bármelyik, fentebb említett utat végigjárja, ehelyett megelégedett azzal, hogy mindegyik úton elindult.