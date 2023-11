Az első és legfontosabb, hogy a nagy üzletláncok boltjai zárva tartanak. Még az éjjel nappal üzemelő Tesco is 31-én 22 órakor bezár és legközelebb másodikán reggel hatkor nyit. De ugyanez a helyzet az Aldi, a Lidl, a Penny és a Spar esetében is. A Szeged Nova is zárva tart, ők majd csütörtökön hétkor nyitnak újra. De azért nem kell elkeseredni, sok kisebb éjjel-nappali nyitva tart és számos kisbolt is várja majd azokat, akik még az utolsó hozzávalókat szeretnék megvenni a családi ebédhez.

A plázák és bevásárlóközpontok is zárva lesznek. Az Árkád is, így a parkolója is. Viszont ez nem annyira rossz hír, mert ünnepnap lévén november elsején ingyenes a parkolás a városban. Az SZKT pedig mindenszentek és hallottak napi ünnepi menetrenddel készült.

Viszont a kulturális intézmények egy része nyitva tart majd az ünnep alatt is. Ellátogathatunk a Móra Ferenc Múzeumba, a Vármúzeumba és a Fekete házba is. Az Agóra és a művelődési házak viszont zárva lesznek. Üzemelnek a mozik, ha délután valamelyik sikerfilmet szeretnénk megnézni.

Két napig ingyenesen látogatható a Kegyeleti Témapark Kisteleken, ami szorosan kapcsolódik az ünnephez. és a vármegye több városában ORSZÁGOS MINDENSZENTEKI MÉCSESGYÚJTÁS lesz, aminek keretében fényinstallációkat állítanak össze a temetőkben és emlékhelyeken.