Ha túl van már mindenki a karácsonyi családi összejöveteleken, teleette magát bejglivel és töltött káposztával, valószínűleg néhány nap múlva már erősen elkezd gondolkodni azon, vajon hova lehetne kimozdulni a négy fal közül. Ehhez hoz ötleteket e heti programajánló podcast-ünkben Timár Kriszta és Arany T. János. Újságíró kollégáink ajánlanak Legós programot gyerekeknek, illetve koncerteket, standup show-t felnőtteknek. És persze szó esik az elkerülhetetlen szilveszteri bulikról is - hoznak egy beltéri és egy kültéri programajánlatot is, majd még néhány jó tanáccsal is ellátnak mindenkit, hogyan ne csináljanak plusz munkát ügyeletes kollégánknak. Hallgassák meg idei utolsó programajánlónkat.