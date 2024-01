Sült kolbász illata lengte be a szőregi Tömörkény István Művelődési Házat, de még a környékét is szombaton. Akkor rendezték meg a Szőregi Kolbászmesterek Versenyét, ahol először nem is a versenyzőkbe botlottunk, hanem két asszonyba, akik Nagyvázsonyból érkeztek. Badacsonyi Ildikó azt mondta, hogy három napot töltenek Szegeden, és az interneten látták a kolbásztöltést, akkor döntötték el, hogy elmennek egészen Szőregig. A kolbász egyébkén ízlett nekik, de nem időztek sokáig, mert a következő úti céljuk már az új zsinagóga volt.