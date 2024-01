Fura kettősség uralkodik a világban: egyrészt állandóan azzal nyomasztanak bennünket, hogy ne együnk húst, ne autózzunk, meg úgy általában fogyasszunk kevesebbet, másrészt pedig percenként tolják az arcunkba a reklámokat, akciókat, és naponta születnek újabb virtuális óriás-áruházak csak azért, hogy még több haszontalan vackot tudjunk rendelni.

A legújabb játékos ezen a pályán a narancs-logós kínai cég, ahol minden szinte ingyen van, de legalábbis nagyon olcsó, vagy ha nem is olcsó, akkor rendkívül akciós – mert az ember lelkének jobban esik 57 ezerért megrendelni a 180 centis szuperpuha kutyaágyat, ha úgy hiszi, hogy a rendes ára 95 ezer lenne.

Persze a fantasztikus ajánlatokat én sem hagyhattam ki. Ugyan az embernagyságú kutyaágyról végül lemondtam, de azért pár apróságot bedobáltam a képzeletbeli vásárlókosaramba. Lévén a szállítás nekünk, vásárlóknak ingyenes – ezt egyelőre a kínaiak átvállalják, csomagonként 10 dollárt áldozva a felhasználók gyarapításának oltárán – az ember ujja könnyebben rámozdul egy pár száz forintos fülbevalóra vagy szív alakú tükörtojás-formára.

Amit viszont már a vásárlás pillanatában tudtam, hogy hülyeség, az a napszemüveg vétel volt. Először is nem árt, ha az ember a látását nem egy közép-kínai munkatáborban polírozott lencsével védi, másodszor pedig a képen ábrázolt modell nem feltétlenül egyezik a postás által kézbesített valósággal. Esetemben is pont így történt, a Top Gun stílusú napszemüvegem ellenére sem lettem egy kiköpött tomkrúz, legfeljebb a kínai koppintása. Meg persze a Nap felé is csak óvatosan tekintgetek.

Szóval csak óvatosan a féktelen internetes rendelgetéssel. Néha az olcsó a drágább.