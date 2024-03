Mindenki Lajos bácsija harminc éven át vezette a szakkört, többen itt kapták az első hatásokat, amelyek a művészet megszeretésére irányította őket, sok fiatal a pályájának kezdő lépéseit itt tette meg, ami később is kamatozott

– mondta Kovács Lászlóné. Egy igazán releváns példát is említett Aranyi Sándor személyében, aki Lajos bácsi egyik tanítványa volt, és aki az első kiállítások megrendezését szorgalmazta az 1970-es években. Éppen a mostani kiállításnak otthont adó galéria első termében nyílt meg a debütáló kiállítása. A művésztelep létrejötte is ebből a szellemiségből táplálkozott. Stéhlik Lajos munkásságát követően Somodi Ferenc képzőművész tanár körül egy kreatív műhely jött létre az intézményben, a vezetését később Posta Piroska vette át, aki 10 éves korától volt a kör tagja. Az ő ötlete nyomán vette fel a szakkör Stéhlik Lajos nevét, és mivel ez 2004-ben, azaz 20 éve történt, a jubileum most okot ad az ünneplésre. A kiállítás megnyitóján megköszönték Piroskának, hogy tiszteletben tartva egykori mestere hagyományait, tovább ápolta a szellemiséget 20 éven át.

Piroska tiszteli az elődök tudását, közben pedig egy sokoldalú közösséget teremtett. Ennek nagyszerű lenyomata a kiállítás. Az elmúlt két évtizedben az épület felújítása miatt a szakkör folyamatosan költözött. Dolgoztak az Ifjúsági Házban, a régi galériában, az első emeleten és a tetőtérben több teremben is. Piroska otthonos légkört tudott teremteni minden közegben

– emlékezett vissza Hörömpöliné Vikor Katalin, a művelődési központ igazgatója.

Az alkotókör többeknek jó kiinduló alapot jelentett, néhányan ma is a városban kamatoztatják tudásukat. Nem mindenkiből lett profi művész, van, aki amatőr szinten, kedvtelésből volt jelen a csoportban, de még ők is kamatoztatják az itt szerzett tudást, kreativitást, akár cukrász szakmában, vagy a sport területén, netán az újságírásban. Az elmúlt húsz évben a szakkör három alkalommal mutatkozott be csoportos tárlattal, néhányan önálló kiállítással is.

Ezúttal, a jubileum alkalmából is összegyűltek, de – elég a kiállítás sokatmondó címére gondolni – utoljára. Ezzel a kiállítással búcsúzik a Stéhlik Lajos Képzőművészeti Kör, és meghatottan kereste a szavakat Piroska is.