A bemutatandó passió szövegét Harmat József hitoktató-kántor írta az evangéliumi történet alapján, érdekességként kiegészítve olyan szereplők „aktivizálásával”, megszólaltatásával, akik a történetben csak jelen vannak, de nem szólalnak meg.

Próbák februártól

– A próbák februárban kezdődtek, minden fellépő diák megtalálta a neki való, a hozzá legjobban illő szerepet, és folyamatosan gyakorolva törekedtek az igazi, a hiteles bibliai karakterek megformálására – mondta el lapunknak Harmat József. Azzal folytatta, a mai világban a gyermekeknek igazi kihívás felnőttek érzelmeit, érzéseit tolmácsolni, mert mintha ciki lenne a másikat megölelni, ciki a fájdalmában együttérezni, osztozni, és ciki sírni. De nem az a másikat bántani, kinevetni és megszólni, mert még nincs okostelefonja, és a hitoktató-kántor úgy gondolja, hogy Jézus a ma emberének a divatos szemléletek miatt nem lenne erős, gazdag és igaz.

Hitelesség és tanítás

– A hiteles megjelenítésért sok időt fordítottam a szereplőkkel való beszélgetésre, közösen elmélkedtünk, milyen lehetett az az ember, aki éppen akkor kapcsolatba került Jézussal, és miért úgy viselkedett. Szerintem a gyerekek, a diákok az eltelt hónapok alatt lelkileg is fejlődtek – vélekedett a közös munkáról, a közös alkotásról a betanító. Majd kifejtette: Jézus születésének oka a megváltás véghezvitele volt, hogy megváltsa a bűnös embert és visszaszerezze az üdvösséget, az örök életet.

– A passió történelmünk olyan üdvtörténeti eseménye, amelyet már az ószövetségi próféták is megjövendöltek, és elérkezvén az „idők teljessége” be is következett. Ez tény, igaz és igazság. Jézus Krisztus feláldozta értünk az életét, akár elfogadjuk, akár nem. Visszatérve a mai világba: azt tapasztalom, gyermekeink az okostelefonok által vezérelt online térben töltik életük nagy részét, olyan játékok bűvöletében, amelyek azt mutatják és sugallják, nincs baj, ha megöltek, hopp felpattanok és máris egy új életet kapok. Minden megy tovább, minden szuper és happy. Ez nem igaz – osztotta meg gondolatait Harmat József.

– A passió tanítás az igazi, valódi életben zajló emberi kapcsolatokról, amelyben ott a szeretet, az aggódás, az árulás, a bűn tagadása, a bocsánatkérés, a kishitűség, a bátorság, a gyávaság, az együttérzés, a sírás, a fájdalom, a szenvedés és a halál. Ez mind hozzátartozik emberi létünkhöz, az életünkhöz – mondta szenvedélyesen.

Mai embertípusok

– A passió szereplőinek életútja a ma embereinek életútja: ma is vannak Péterek, akik bizonygatják mennyire szeretnek, és közben megtagadnak, elhagynak, ma is vannak Júdások, akiknek mindene a pénz és elárulnak bennünket, ma is vannak Veronikák, akik aggódnak értünk, és segítenek rajtunk, ma is vannak Máriák, édesanyák, akiknek szíve szakad meg gyermekük élete miatt. Összegezve: a passió állásfoglalás Jézus mellett vagy ellen – szögezte le Harmat József.

Köszönetek

Harmat József elmondta: sok köszönettel tartozik azoknak a kistelekieknek, akik felajánlották segítségüket, és önzetlenül mellé állva együtt találták ki, milyenek legyenek a jelmezek és a kellékek. A zenéket Harmat Barnabás választotta ki és szerkesztette az előadáshoz, Majoros Zoltán készítette a keresztet, Hódi Katalin festőművész Veronika kendőjét festette meg, de sokat tett az ügyért Zelei Antalné Pigniczki Éva varrónő, Terecskeiné Erzsike néni, Száraz-Varga Éva, Kovács Lászlóné Szabó Ildikó, valamint a szülők is felajánlották segítségüket.

Felkérés és ima

A passió megjelenítésére, előadására, mint ahogy azt már korábban megírtuk, Antal Imre plébános kérte fel Harmat Józsefet és a betlehemes csapatot, a megvalósításban is segített, abból is kivette a részét.

– Imádságban kértük a szereplőkkel Isten segítségét, hogy hittel szolgálhassuk az örömhírt, a feltámadást, és kérünk mindenkit imádkozzon együtt velünk nagypénteken, 18 órától szeretett templomunkban. Várunk mindenkit – fogalmazta meg invitálását Harmat József.