A szegedi Füvészkert ösvényeit rótta hajdanán az egykori József Attila Tudományegyetem biológia szakos hallgatójaként Karikó Katalin is. A Nobel-díjas kutató szerdán látogatást tett a botanikai gyűjteményben, ahol először részt vett Szepesi Ágnes, a Növénybiológia intézet adjunktusának rendhagyó növényismereti óráján a biológia szakos hallgatókkal. A tanórán levélmetszeteket vizsgáltak mikroszkópokkal a hallgatók. Karikó Katalin elmondta, hogy neki annak idején le is kellett rajzolnia a metszeteket. A sejtbiológiai kutatások aktuális érdekességeiről is beszámolt a fiataloknak, mint például a génkiütéssel létrehozott magtalan málna és a kiszáradásmentes fű, amelyet sem vágni, sem öntözni nem szükséges.