A Galamb József nevét viselő makói agrártechnikumban új módon is gyökeret vert a zöld gondolat: mostantól az iskola előcsarnokában, egy polcról bárki ingyen vihet haza a palántázásból kimaradt növényeket. A hozzájuk látogatókat egyúttal arra is kérik, hogy akinek van hasonló, szintén hozza be. Így kevesebb lesz a feleslegessé vált, kidobott palánta, aki pedig nem tud, vagy nem akar ilyesmire pénzt áldozni, spórolhat.

Fotó: Szabó Imre

A Maros-parti város oktatási intézménye mindezt azért teheti meg, mert a város határában van egy jól működő tangazdasága. A diákok rendszeresen kijárnak oda, és oktatóik vezetésével a gyakorlatban is elsajátíthatják a korszerű növénytermesztés és állattenyésztés mikéntjét. A terület 200 hektáros, plusz van 4 és fél hektárnyi kertészet is. Tartoznak hozzá fóliasátrak, tantermek, szociális épületek.

Fotó: Szabó Imre

A tangazdaságnak persze nem ez az egyetlen pozitív oldala. Mint beszámoltunk róla, az innen származó palántákból, növényekből az iskola rendszeresen ajándékoz a környező községeknek, sőt arra is volt példa, hogy a helyi szociális otthon lakóit lepték meg.