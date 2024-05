Gubik Petra, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Dolhai Attila, Szaszák Zsolt, Medveczky Balázs, Udvaros Dorottya mellett léphetnek majd színpadra a Rebecca musicalben azok, akiket kiválasztanak a Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb, statiszták részére meghirdetett castingján, amit szombaton tartottak a Szegedi Nemzeti Színházban.

Deák Barnabás, aki két barátjával érkezett a válogatásra, elmondta lapunknak, hogy már korábban is szerepelt egy színdarabban, és annyira megtetszett neki, hogy kipróbálná magát egy másik produkcióban is. A fiú elmondta azt is, hogy nem készül külön erre a castingra.

Úgy gondolom, hogy majd alakulnak magától a dolgok

– fogalmazott.

Fotó: Török János

Vele volt Darvas Bendegúz, aki szintén játszott már színházban korábban. – Én sem készültem semmilyen különszámmal, úgyis lesz a zsűrinek saját preferenciája, hogy mit szeretnének látni, mi meg majd próbálunk jól teljesíteni – mondta Bendegúz.

A harmadik társuk, a szintén szegedi Kovács Adrián volt, akinek szintén nem újdonság a színpadi szereplés.

Voltam már darabban, és tetszik a színházi világ, tetszik a színház

– mondta.

A fiatalok beszéltek arról is, hogy elgondolkoztak azon, hogy a színházban képzelik el a jövőjüket, de még nem döntötték el, hogy prózai, vagy énekes színészek szeretnének lenni, vagy éppen balett-táncosok.

Akiket beválogattak, július 10-től előzetes egyeztetés szerinti napi beosztás alapján a Szegedi Nemzeti Színházban próbálnak majd, július 17-ével kezdődően pedig a Dóm téri esti, éjszakai próbákon kell részt venniük. Közreműködésükkel összesen öt alkalommal, július 26-án, 27-én, 28-án, augusztus 2-án és 3-án lesz megtekinthető a musical.