Miután búcsúzott az NB I.-től, a nyáron átalakult a St. Mihály labdarúgókerete, amelynek ve­­zetőedzője Major László lett.

– Nehéz feladat elé állított bennünket a kiesés, hiszen az NB I.-es szintű keretünkből három-négy játékos maradt a kezdőcsapatunkból. Akik viszont nem távoztak, vagy éppen új igazolások, becsületesen végig csinálták a felkészülést és az erős másodosztályban küzdöttek, hiszen az első két helyezett feljut. Megtaláltuk a közös hangot a lányokkal, egy jó ősz után így az a célunk, hogy a tavasszal feljutást jelentő pozícióban zárjunk a tabellán – árulta el lapunknak Major.

A legtöbb rúgott és a legke­vesebb kapott gól hozzájuk fű­­ződik.

– Részrehajlás és nagyképűség nélkül mondhatom, a legjobb támadójátékot mutattuk be, de a védelmünket is sikerült stabilizálni a Szegeden tanuló Pacsutával és az Aradról szerződtetett Marceával – jegyezte meg a tréner. Hozzátette, ha lesz lehetőség, bővíteni szeretné a keretet, akik feljutás esetén is fontos láncszemek lehetnének. Az ősszel mindössze tizenöt fővel dolgozott, de a sérülések és betegségek szerencsére elkerülték a csapatot.

A KÉSZ-St. Mihály legnagyobb riválisa az Újpest lesz, míg a Debrecennel szemben a hétpontos előny már picit megnyugtatóbb a feljutást szem előtt tartva. A góllövőlistát a szegedi Papp Szidónia vezeti huszonhét találattal, míg az a Tamara Skoric, aki tavaly még a csapat kapusaként szerepelt, idén tizenkilenc lőtt gólnál tart.

– Centerposzton problémánk adódott, így Tamara ki­­váló súlypontemelkedésének kihasználása mellett döntöttünk. Átbeszéltük, milyen hely­­zetekben hogyan támadja a kaput, és ez olyan jól sikerült, hogy rengeteg fejesgólt szerzett – magyarázta Major.

Az NB II. Keleti csoport állása