Két olyan csapat találkozik, amelynek edzője nem ülhet ott a saját kispadján. A Szentlőrinc mestere, Marian Sluka az előző fordulóban kapott piros lapot időhúzásért, és az MLSZ a következő mérkőzésen eltiltotta a meccsel kapcsolatos sportszakmai tevékenységtől. A Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Dragan Vukmir pedig már harmadik – egyben utolsó – alkalommal nem lesz „bevethető” az aktuális bajnokin.A két szakember játszott egymás ellen az NB I.-es pályafutásuk alatt például 2014 őszén, amikor Sluka együttese, a Pápa otthon kikapott a Vukmirral felálló MTK-tól 1–0-ra, de 2009-ben is összefutottak, amikor Vukmirék (Honvéd) otthon kikaptak Slukáéktól (Zalaegerszeg) szintén 1–0-ra.

Ami a szegedi keretet illeti, egyetlen hiányzó volt az elmúlt hetekben: Simon Ádám (31) a Dorog ellen megsérült, le is kellett cserélni, azóta nem játszhatott.

– Szépen haladok előre a rehabilitációban, a héten már a csapattal edzettem, de azt még nem tudom, pályára léphetek-e Szentlőrincen? – nyilatkozta Si­­mon Ádám, a Szeged-Csanád GA középpályása. – Ezt majd a stábbal megbeszéljük, ez elsősorban Dragan Vukmir edző döntése lesz. Ha ott lehetek a kispadon, akkor pedig minden erőmmel azon leszek, hogy ha öt percre is beállva, de segítsem a csapatot a siker elérésében. Pozitívan várom a mérkőzést, ráadásul a srácok is jól szerepelnek a hiányomban is. Egy játékos mindig játszani akar még akkor is, amikor sé­rült vagy éppen a többiek jól teljesítenek, és a győztes csapaton nem változtat a tréner. A sikerek után már a kerettel közös légtérben lenni is fel- emelő, mégha nem is ugyanazt és ugyanúgy érzem a partvonalon kívül, mint azok, akik a pályán harcoltak. Hiányzik a futball, hiányzik a meccs, hiányzik a csapatjáték.

A Szeged-Csanád GA vasárnap 14 órától a középmezőnyhöz tartozó masszív Szentlő­rinc otthonában lép pályára.

– A Szentlőrinc elleni mérkőzés más lesz, mint a Haladás elleni volt, hiszen az eredmények alapján a szombathelyi jobb csapat, ám ha kellett, a vasiak is „betolták a buszt” a kapujuk elé főleg előnyben. Ha a kialakított helyzeteinket hamarabb értékesítjük, megkönnyítettük volna a saját életünket is. Mondtam a srácoknak, hogy a bajnokság tabelláján az élmezőnyben vagyunk, így az ellenfelek el­­sősorban a biztonságra törekednek minden meccsen, ez alól talán csak a Vasas és a Diósgyőr a kivétel. Értékeljük, hogy ezt a teljesítményünkkel harcoltuk, vívtuk ki magunknak, így ezen stílus ellen kell készülni, ha bármit is szeretnénk elérni a bajnokságban – mondta a csapatkapitányi karszalagot is viselő labdarúgó.

A Szentlőrinc is jó formában van, hiszen az utóbbi két mérkőzésen négy pontot szerzett, a Szeged meg az idei öt meccsen tizenegyet.