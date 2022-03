A Budapesten, a Várkert Bazártól induló NN City Run-on versenyzett idén először Simon Péter. A szegedi triatlonista december elején kezdte a felkészülését az idei versenyszezonra, amelyet a fővárosi verseny nyitott meg számára. Jól is kezdődött a versenyidény, hiszen a budapesti esemény félmaratoni távját Simon Péter nyerte meg.– Az előző hetekben elvégzett felmérő futások alapján jó formában voltam, és úgy éreztem, akár egy egyéni csúcsot is futhatok. Napra pontosan egy évvel ez előtt, 2021. március 20-án futottam egy félmaratont, amellyel akkor egyéni csúcsot állítottam fel, ezt szerettem volna tovább javítani, szerencsére ez sikerült is – összegzett Simon Péter, aki a 21 kilométeres távot 1:10.14-es idővel teljesítette.

– Jól alakult a verseny, egy másik szegedi versenyzővel, Kaposi Benedekkel úgy véltük, érdemes lenne összedolgoznunk. Ez hat-hét kilométeren át működött is, ekkor azonban ő leszakadt, innentől egyedül mentem végig. Végig jól éreztem magam a verseny alatt, a pálya nagyrészt a rakparton volt kialakítva. Szerettem volna hetven percen belül teljesíteni a távot, de lassú volt a pálya, amelyben összesen hét visszafordító volt, és a Széchenyi híd is lelassított, ettől függetlenül úgy érzem, a maximumot hoztam ki ebből – fejtette ki Simon Péter.



A szegedi triatlonos hazai környezetben versenyez és készül a közeljövőben, az év fő versenye pedig majd az októberben, Barcelonában esedékes IronMan verseny lesz.