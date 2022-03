Az I. osztályú fallabda-csapatbajnokság három játéknapjából kettő zajlott le eddig. Az elsőn a szegedi Tisza Squash SE három sima sikert aratott, a Csé-Team, az Anico Készházak-ESSE és a Top Challenge csapatát is 4–0-ra múlta felül, majd a második, hazai rendezésű eseményen sem tudták legyőzni Sebők Benedekéket. Ebben a körben a Go Ahead SC SE ellen játék nélkül, a Szeged Squash SE ellen a pályán nyertek szintén 4–0-ra, míg a szlovák ranglistavezetővel felálló Victor-BLE Team ellen 2–2-es eredményt követően jobb szettaránnyal diadalmaskodtak. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a meccsen megszerezhető három pontból kettőt zsebeltek be, így összesítésben a 18-ból 17 pont szerepel a csapat neve mellett a tabellán. Ezzel a szegediek vezetik a bajnokságot az utolsó játéknap előtt.

– Rendkívül szoros az idei szezon, hiszen a Victor-BLE, a Squashberek SE és a címvédő City Squash Club SE is ott lohol a nyomunkban, ráadásul utóbbi kettővel még találkozunk a júniusi zárófordulóban. A Squashberekben ott van az aktuális férfi és női egyéni bajnok Farkas Balázs és Chukwu Hannah személyében, míg a CSC-t a válogatott Püski Lénárd és az utánpótlás-válogatott Simon Dániel erősíti. Biztosan izgalmas lesz a zárás, körbeverésekre, számolgatásra is fel kell készülni, de ezzel együtt sem kérdés, hogy célunk a bajnoki arany megszerzése – fogalmazott Sebők Benedek, aki hozzátette, társaival, Vas Mátéval, Hoffmann Péterrel, Hódi Györggyel, Benedek Kristóffal és Kiss Dániellel heti kettőt edzenek közösen, illetve mindenki készül egyénileg is a sorsdöntő játéknapra.

A saját nevelésű játékosokból álló Tisza Squash SE szinte ugyanebben az összeállításban lett bajnok 2013-ban és 2015-ben – idén az a cél, hogy meglegyen a csapat harmadik aranya.