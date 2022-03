Az már eldőlt, hogy a középszakaszban a középházban szerepel majd a Naturtex-SZTE-Szedeák, hiszen már nem érhet oda az ötödik helyre, így nem lehet tagja a felsőháznak. A szegediek ellenfele, az Alba Fehérvár viszont pontosan ezért küzd: a székesfehérváriak csak abban az esetben lehetnek ott biztosan a legjobb öt között, ha nyernek ma este – ha azonban a Szedeák nyerni tudna a Gáz utcai csarnokban, akkor a Kaposvár és a Debrecen is reménykedhet a felsőházi tagságban.Tétje ugyanakkor a szegediek számára is van a mai meccsnek, hiszen a csapatok az alapaszakaszbeli eredményüket magukkal viszik a folytatásra. Ebben a kiélezett bajnokságban pedig minden győzelem rengeteget érhet, a középházban pedig majd a hat-hét-nyolcadik helyen végzett csapatok jutnak be a rájátszásba.

– Sok hullámvölgyön va­­gyunk túl, ezeket átvészeltük, és ott vagyunk a középházban, reális esélyünk van arra, hogy odaérjünk a rájátszásra. A Szedeák életében az, hogy zsinórban két évben ott lennénk a play-offban, hatalmas siker lenne. Ugyanakkor úgy érzem, az idei évben az is sikernek mondható, hogy ebben a kiegyenlített mezőnyben ott vagyunk a középházban. Voltak problémáink, és a legtöbb csapattal ellentétben nálunk négy légiós van, viszont én nagyon örülök, hogy több sze­repet kapnak a magyar játékosok. Azt érzem, a fiataljaink is sokat tudtak fejlődni az idei szezonban. Jónak érzem az irányt, igyekszünk bejutni a legjobb nyolc csapat közé – mondta Kerpel-Fronius Balázs, a Szedeák csapatkapitánya.



Az Alba egyébként hármas győzelmi széria után várhatja az alapszakasz zárását, miután legyőzték a Kaposvár–Oroszlány–Zalaegerszeg triót, és ka­­rácsony előtt az újszegedi sportcsarnokban is nyerni tudtak a két csapat mérkőzésén: igaz, azon a mérkőzésen csak három légiós lépett pályára a Szedeákban.



A Naturtex ellenfele egyébként szintén ott lesz majd a ma­­gyar kupa nyolcas döntőjében jövő héten, csütörtökön rendezik meg a négy negyeddöntőt, ahol a nyitómeccset 13 órától a Szedeák játssza majd a címvédő Falco ellen, míg az Alba a következő találkozón a DEAC-cal találkozik. A kupameccseknek a debreceni Főnix csarnok ad otthont.