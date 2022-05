Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei góllövőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal nem is eshetett másra, mint a megyei II. osztályú Balástyában mesternégyest jegyző Kormos Barnabásra.

A Balástya magabiztosan, 6–2-re hozta a Szegedi Pázsit elleni idegenbeli meccsét.

A két csapatnak különböző céljai voltak a meccs előtt. A félidőben úgy éreztük, megvan a meccs, fel kellett ébrednünk, mert belealudtunk a meccsbe, de szerencsére a végén még tudtunk gólokat szerezni – emlékezett vissza a vasárnapi bajnokira a balástyaiak támadója.

Először egy jobb szélről érkezett beadást lőttem be, gyengébbik lábbal még sosem rúgtam gólt, de most sikerült. A másodiknál egy visszafejelt labda után fejjel voltam eredményes, majd a harmadiknál egy lekészítés után tizenhat méterről lőttem be. A negyediknél már kitámadott az ellenfél, a félpályától vezettem, és a kapus mellett csak be kellett passzolnom – idézte fel góljait Kormos Barnabás.

A Balástya feljutó helye már biztos, de még az aranyéremre is volt esélye a forduló előtt, ehhez az FK Szegednek nem szabadott volna pontot szereznie.

Tavaly nem játszottam Balástyán, akkor az utolsó utáni percben szerezték meg a bronzérmet. Ebben bíztak a srácok most is, ugyanúgy motiváltak voltunk, de borítékolható volt, hogy az FK Szeged egy pontot szerez majd a hátralévő két meccsén. Ameddig tudtunk, mentünk előre. Reméljük, sokan kijönnek a szezonzárónkra a St. Mihály ellen, szépen szeretnénk búcsúzni a megyekettes időszaktól. Nem volt olyan ember, aki ne mondta volna, hogy menjünk a megyeegybe, már várjuk az új szezont! – zárta Kormos Barnabás.