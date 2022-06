Megnyerte a férfikosárlabda NB I/B Piros csoportjának alapszakaszát, majd a rájátszást tíz meccs alatt abszolválta a Budapest Honvéd csapata. A TF Budapestet a negyeddöntőben 3–0-lal ütötte ki, majd az elődöntőben a Vasas ellen 3–1-gyel ment tovább a Honvéd. A finálét végül magabiztosan, 3–0-lal hozta a Jászberény ellen, a magyar rekordbajnok pedig Wirth Ádámmal a soraiban harcolta ki a feljutást, és több mint húsz év után, 2001-et követően szerepelhet újra az A csoportban.– A szezon elején ez volt a célunk, hogy jussunk fel. Olyan csapatot igyekeztek kialakítani a vezetők, hogy ez ennyire sima is legyen, mint ahogy az eredmények mutatják. Közel sem volt azonban ez ennyire egyértelmű, mert rengeteg problémával küzdöttünk a szezonban, például a Vasas elleni utolsó meccsen keresztszalag-szakadást szenvedett az egyik legjobbunk, Luka Markovics. Jó csapatunk volt, mert bármilyen problémánk is akadt, át tudtuk hidalni, ha nem is jó játékkal, de nyertük a meccseket – mondta lapunknak a feljutásról Wirth Ádám.

A Naturtex-SZTE-Szedeákban nevelkedett játékos két komoly sérülésen is túl van, ezt követően igazolt a Honvédhoz, ahol az idei bajnokságban a kilencedik fordulóban tudott pályára lépni először. Az alapszakasz során 15,6 percet és 3,8 pontot átlagolt, majd a rájátszás tíz meccsén átlagban 16,5 percet töltött a pályán meccsenként.

Másfél évig nem játszottam, nagyon furcsa volt az első pár találkozó, az ismerkedés volt a játékkal. Fizikálisan sikerült utolérnem magamat, a formámmal akadtak problémák, nem igazán találtam a ritmust. Egy dolog számított idén, hogy megnyerjük a bajnokságot, és kiharcoljuk a feljutást, ez pedig sikerült. Részese voltam a célok elérésének, ahhoz, hogy olyan formában tudjak játszani, mint régen, még kell idő és munka is – mondta állapotával kapcsolatban Wirth Ádám. Kitért rá, közben elvégezte az edzői tanfolyamot, így a későbbiekben edzői feladatokban is gondolkozik, hiszen a Honvéd akadémiáján kiváló lehetőségek között dolgozhatna.

Egy jó és baráti közegbe kerültem, jól érzem magam a Honvédnál – zárta Wirth Ádám.