5500 méter futás, 19,5 km ke­­rékpározás, majd 2500 méter futás – ez várt többek között Mocsári Bencére is a marosvásárhelyi duatlon-világbajnokságon. Nos, a Titán TC pa­­rasportolója remek versenyzéssel első helyen ért célba, azaz világbajnoki címmel térhetett haza.

Van már egy Eb-címem, most megvan a vb is, abszolút mérföldkőként tekintek erre én is. Nem titkolt vágyam, hogy egyszer paralimpiai bajnok legyek, ezért megteszek mindent, aztán meglátjuk, hogy jön ki a lépés

– mondta lapunknak Mocsári Bence.

Meglepően jól ment a ver­senyzés, bár messze van még a csúcsformám. Ez egy kiváló lehetőség volt arra, hogy teszteljük, hogyan is állunk. Többen a triatlon-világkupára mentek, ami pontokat is ad, itt pedig „csak” a cím volt a tét. A verseny elejétől fogva úgy éreztem, meglehet a győzelem. Megnyomtam az első futást, hogy leszakítsam a többieket. Kerékpáron nem vagyok hozzászokva az emelkedőkhöz, alföldi gyerekként féltem is, hogy utolérnek majd, de végül ez nem így lett. A második futás már nem esett olyan jól, de itt érződött a betegségem, majd sikerült elsőként átszakítanom a célszalagot

– összegezte a versenyt Mocsári Bence, akinek a sok-sok biztató magyar szó is nagyon jólesett, amit Marosvásárhelyen hallott a közönségtől.

Bence számára a lengyelországi triatlon-Eb nem a legjobban sikerült, ahol csak a helyszínen derült ki, hogy mégsem három számban, hanem csak duatlonban versenyeznek majd, aztán egy megfázást is összeszedett.

Sokáig húztam a betegséget, de úgy érzem, végleg meggyógyultam. A vb előtt pár nappal még tele volt az arcüregem, de a közérzetem jó volt. Edzettem, bár meglátszott a nyoma, hogy nem úgy tudtuk végezni a munkát, ahogy kellett volna. A formám majd visszajön, most ezért dolgozunk

– fejtette ki.

A Titán TC sportolója számára most egy komolyabb fel­­készülési időszak jön, legközelebb augusztus második felében, Angliában versenyez majd.