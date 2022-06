A 19 megyei és a budapesti bajnokok közül három csapat nem vállalta a magasabb osztályban való indulást, így tegnap az MLSZ székházában megtartott sorsolás után eldőlt, a 17 csapatból három (Hatvan, Karcag, Mór) automatikusan feljutott a harmadosztályba. A többieknek viszont egy oda-visszavágós párharcot kell játszaniuk az osztályváltáshoz, az SZVSE ellenfele pedig a Zala megyei bajnok, a Teskánd lesz. A Vasutasok riválisa 24 bajnokit játszott a Zala megyei I. osztályban, amelyen 21 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség a mérlege.

Egyszerű a képlet, a saját kezünkben van a sorsunk. Komoly tervekkel számoló csapatot kaptunk, amely öt éven belül a másodosztályban szeretne szerepelni. Ma szeretnénk megnyerni a kupadöntőt, lépésről lépésre gondolkozunk. A mai meccs után rendezzük a sorainkat. Rajtunk csak mi, saját maguk tudunk segíteni, ha megnyerjük a kupadöntőt, az szép teljesítmény lesz. Nem azért dolgoztunk ennyit az egész évben, hogy az utolsó két meccsen legyőzzenek bennünket, beleállunk ebbe a történetbe és megpróbálunk okosak és ravaszak lenni – összegzett Paksi Péter, az SZVSE edzője.

A párharc első meccsét vasárnap rendezik, majd jövő szombaton jön a visszavágó Zala megyében.

Ma megyei kupadöntő

Ma 18 órától Bordányban rendezik meg a megyei Magyar Kupa döntőjét. A fináléba a Deszk és az SZVSE jutott be, ezzel mindkét csapat már kvalifikálta magát a jövő évi országos főtáblára, ugyanakkor valamelyik csapat a találkozó végén majd a trófeát is magasba emelheti. Ma 17.30-tól rendeznek még egy bronzmérkőzést is a sorozatban, ugyanis Hódmező- vásárhelyen fogadja a Székkutas a Szentesi Kinizsit, itt pedig nem kisebb a tét a feleknek, mint az országos főtáblára jutás.