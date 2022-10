– Elfáradt?

– Nem. És a meccs, valamint a siker után nagyon motivált vagyok, hiszen nagy valószínűséggel végre lehetőséget kaphatok arra a címmérkőzésre, amelyre vágyom, így pedig nem is tudok a fáradtságra gondolni.

– Mennyire jó vagy rossz, hogy három menet után vége lett a meccsnek?

– Jó lett volna, ha végigmegy az összecsapás, mert az ideális ringrutint csak az eltöltött menetek számával lehet megszerezni. Annak viszont örülök, hogy a megbeszélteket maximálisan betartva megnyertem a meccset.

– Tudatos volt az első menet visszafogottsága?

– Meg akartam mutatni, hogy nem csak egy mozdony vagyok, amely zakatol, és lehajszolja a másikat, hanem bizonyítottam, hogy intelligensen is be tudok mutatni ütős bunyót.

– Mennyire volt nehéz megszokni a fordított alapállást?

– Nagyon nem szeretem, mert más magatartást igényel a részemről is. Ilyenkor a bal lábamat az ellenfél jobb lábához kell tennem, így más a távolság és a boksz is, de gyorsan sikerült alkalmazkodni hozzá.

– Meglepte az egyiptomi?

– Az látszódott, hogy megnéztek és elemeztek, és láttam, azt várták, hogy megyek előre és zakatolok. Készítette is a bal kezét a megszokott kombinációimra, de éppen ezért sem szaladtam neki ész nélkül. Elég egy jól kivitelezett ütés, és máris borul a megtervezett taktika. Figyelni kellett, de ezeket is tanulom, ebben is fejlődök ezeken a felhozó meccseken. A meccs utáni reggelen már visszanéztem a mérkőzést, kerestem a hibákat, hogy gyorsan kijavíthassam azokat.

– Az önt legutóbb legyőző Szili István megverte az ötszörös világbajnok Félix Sturmot is. Szilivel kiegyensúlyozott meccset hozott össze, jelentheti ez azt, hogy már ott van az ő szintjükön?

– Úgy érzem, most már készen állok erre a szintre is.

A két évvel ezelőtti formámhoz képest 30 százalékkal jobb vagyok mind fizikálisan, mind mentálisan.

Felfelé ívelő a fejlődési folyamatom, az igényem hatalmas, és látom, hogy milyen sok értelme van annak a munkának, amely hosszú távon hozhat nagy sikert.

– Január, címmeccs és Szeged?

– Nem merek előre semmit sem kijelenteni, hiszen ebben a gazdasági helyzetben nehéz akár helyszínt is találni. Azt sem tudjuk, mi lesz holnap, de bízom benne, hogy ha nem is januárban, de a jövő év elején összejön a címmeccs, és bizonyítani tudok Szegeden a szurkolóknak, a családnak és az edzőimnek, Gál Lászlónak és Merész Ferencnek.