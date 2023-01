Pénteken 18 órától a Dávid Kornél KA vendége lesz a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli csapata a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának 15. fordulójában.

A vásárhelyiek a hatodik helyről várhatják a szezon folytatását, most pedig a nyolcadik helyezett székesfehérváriak otthonában játszanak. Vuk Pavlovics csapata eddig nyolc alkalommal játszott idegenben, ám csak egyszer tudott nyerni - miközben mind a négy hazai mérkőzését megnyerte. A szezon hátralévő 10 fordulójából hétszer is hazai pályán játszik majd a Kosársuli, ám ahhoz, hogy elérjék céljaikat, fontos lenne egy idegebeli győzelem - főképp egy ilyen kiélezett meccsen, mint amilyennek a pénteki is várható. A csapat játékosai közül Kelemen Balázs már friss apukaként léphet pályára, hiszen december 24-én megszületett a kisfia.

A két csapat már találkozott egymással ebben a szezonban, szeptember végén a Hódtói sportcsarnokban 80–51-re nyert a Kosársuli.