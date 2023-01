Két napon át a labdarúgó játékvezetőké volt a Pick Arénába, akik ezúttal nem a sípot fújták, hanem kispályás labdarúgásban mérték össze tudásokat. A húszcsapatos torna és a rendezés elismerést váltott ki a résztvevőkből, mindenki elégedetten térhetett haza Szegedről.

– Ha már az ország minden szegletéből idecsábítottunk valamivel több, mint 300 kollégát, akkor próbáltuk megmutatni a legszebb arcunkat, és igyekeztünk azért dolgozni, hogy mindenki jól érezhessen magát Szegeden. Nem az volt a célunk, hogy magasra tegyük a lécet, hanem hogy Szegedről mindenki pozitív képet vigyen haza, azok is, akik esetleg az első nap megsérültek. A helyszínen már a nap folyamán is sokan gratulációt kaptunk, ezt követően hétfőn is sok gratuláló üzenet érkezett. Szombaton Hanacsek Attila, az MLSZ játékvezetői bizottságának elnöke viccelődött azzal, hogy a következő 10 évre megvan a fesztivál helyszíne – összegzett Kalmár László, a Csongrád-Csanád vármegyei játékvezetői bizottság elnöke.

A tornán nem csupán a csapatokat díjazták, hanem egyéni elismeréseket is kiosztottak: díjazták a legjobb női játékost, a gólkirályt, de azokat is szólították, akik éppen születésnapjukat ünnepelték a rendezvény alatt.

A Csongrád-Csanád vármegyei csapat a 17. helyen végzett, viszont az eredményeikből az látszik: a két vereségüket csak a két döntőstől, Békéstől és Vastól szenvedték el a két nap alatt.

– Szombat reggel elnézést kértem a válogatottunktól, hiszen nem voltak a figyelem központjában, nagyon a rendezvényre koncentráltunk. Nem volt rajtuk eredménykényszer, reménykedtünk abban, hogy a hazai rendezés egy kicsit jobb eredményt hoz, de bízom benne, hogy jövőre Veszprémben előrébb léphetünk – tette hozzá Kalmár László.

A futballbíróknál természetesen nem áll meg az élet a tornát követően sem.

– Országos játékvezetői bál van a hétvégén, majd az országos kerettagú játékvezetők táborba vonulnak, február elején pedig a megyei keretre egy tavaszi frissítő kurzus vár a bajnoki folytatás előtt – mondta a közeljövő programjáról Kalmár László.

A 16. Sípmester Fesztivál egyéni díjazottjai:

Legjobb női játékos: Debreceni Kata (Tolna)

Legjobb férfi játékos: Héra Csanád (Vas)

Gólkirály: Urbán Richárd (Győr-Moson-Sopron)

Legjobb kapus: Kovács Antal (Békés)

Legfiatalabb játékos: Maczik Milán (Tolna)

Legrutinosabb játékos: Varga László (Heves)

Fair play-díj: Tolna.