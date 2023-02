A múlt év végén járt le Szabó Ádám és Szabó Zalán szerződése a Benex Motorsporttal, ezt követően pedig hosszú tárgyalásokat követően végül a Kancsár Racing csapatához igazoltak a 2023-as évre. A kétszeres Rotax Max világbajnok Kancsár Ferenc személye és tapasztalata garanciát jelent, hogy idén még magasabb szintet érhet el a szegedi testvérpár.

Kancsár Ferenc a legsikeresebb hazai gokartversenyző, egymást követő két évben is megnyerte a Rotax Max világkupát, amely nemzetközileg is kimagasló eredmény. E mellett 2016-ban a gokart szakújságírók Európa legjobb gokartversenyzőjének választották, 2017-ben pedig az Egyesült Államokban is bajnoki címet szerzett Rotax Max DD2 kategóriában.

A Kancsár Racing idén minden bajnokságban a dobogó csúcsait célozza meg, ezért is volt megtisztelő, hogy személyesen a csapatvezető hívta meg a két szegedi versenyzőt, hogy 2023-ban senior, és a váltóval is rendelkező DD2 kategóriában a csapatban versenyezzenek. Ádámmal és Zalánnal szemben kimondott elvárás, hogy a dobogón végezzenek az év végén, de a bajnoki cím is reálisan elérhető számukra.

Nem csak a két fiú képviseli majd Csongrád-Csanád vármegyét a futamokon, hiszen ott lesz a mezőnyben az elmúlt évben szintén a Benex Motorsportnál versenyző, szintén szegedi Pipicz Nikolett. Ő az elmúlt évben az országos bajnokság calivita kupáb harmadik helyen végzett, míg a club sport bajnokságban a kezdő versenyzők között bajnoki címet szerzett, így összesen három vármegyei fiatalnak szoríthatunk majd az idei futamokon.

A gokart országos bajnokság március végén, a hagyományos kecskeméti szezonnyitó versennyel kezdődik.