Huszonnyolc pontot gyűjtve a hatodik helyről várhatja a vármegyei II. osztály tavaszi idényét a Mártély SK. A csapat négy győzelemmel rajtolt, majd három vereség következett, és az ősz utolsó három meccséből is csak egyet tudott megnyerni – Csongrádon például egy fordulatos meccsen (6–5) szenvedett vereséget. A keret viszont kényszerűségből alaposan megváltozik az idény második felére.

– Az első öt hely valamelyike volt a célunk a szezon előtt, voltak azonban olyan mérkőzéseink, ahol a papírforma alapján számítottunk a három pontra, ám ezt mégsem sikerült megszereznünk. Egy jobb tavaszi idényben reménykedtünk, de nekünk sok olyan játékosunk van, aki katonai szolgálatot teljesít, előttük pedig most adódott egy iraki missziós lehetőség. A túléléshez folyamodunk tavasszal, így módosítva kicsit a céljainkon, az első nyolc között szeretnénk végezni a szezon végén – mondta Brizik-Bodrogi István, a mártélyi csapat játékosedzője.

Klasszikus értelemben vett érkezőkről nem lehet beszélni a mártélyiak esetében, visszatér a csapathoz az a Guti László, aki sérülését követően lesz bevethető ismét. A már említett misszió érinti a csapat házi gólkirályát, a 35 találatával a góllövőlistát vezető Papp Ernőt is, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Mártély 15 mérkőzésen összesen 68 gólt szerezzen – ezzel magasan a legtöbb lőtt gól áll a csapat neve mellett a liga csapatai között.

– Továbbra is a támadófocira építünk. Persze, volt rá példa, hogy hiába volt nálunk a gólzsák, nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Azért is szerettünk volna egy jó tavaszt futni, mert úgy érzem, elérhető közelségben van a dobogó számunkra, hiszen csak hat pont a hátrányunk a harmadik helyezett mögött, reális esélyünk is lehetett volna a dobogós hely megszerzésére. Természetesen nem adjuk fel, tavasszal minden mérkőzésen, igazi mártélyi módra, keményen küzdünk majd! – tette hozzá Brizik-Bodrogi István.