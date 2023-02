– Nagyon motivált vagyok, várom a pénteki napot. Fogyasztással telnek az utolsó napok, három-négy kilót kell lefogyasztanom, de egyáltalán nem érzem megterhelőnek ezt a kis súlyrendezést – mondta lapunknak Kis Máté. A Szeged Box Club ökölvívója ugyanis holnap az IBO nagyközépsúlyú nemzetközi-bajnoki címmeccset vív az örmény-francia Armen Yepremyan ellen az algyői sportcsarnokban.

A szegedi bokszoló ellenfele 2015 óta bunyózik, 13–2–2-es mérleggel bír.

– Egy verekedős bunyósról van szó, aki roppant motivált lesz, de én jobban akarom nála az övet. Az egész mérkőzés alatt nagyon figyelnem kell a mozgásomra, és arra, hogyan tudom ráerőltetni az én bunyómat az ellenfelemre. Tíz menetre készülök, mert nagyon bírja a pofonokat az ellenfelem, de persze örülnék, ha korábban véget érne a meccs. A felkészülés során végig úgy dolgoztunk, hogy végigbírjam a tíz menetet – mondta a pénteki meccsről Máté.

Kis Máté hosszú idő, összesen 26 hónap után vív címmérkőzést, mindezt pedig hazai pályán teheti meg – méghozzá telt ház előtt, hiszen a pénteki eseményre minden jegyet eladtak.

– Nagyon sokat vártam arra, hogy visszaküzdjem magam ide. Voltak ugyan holtpontok, amikor azt hittem, nem lesz több címmérkőzésem, de hála istennek, ez most megadatott, e miatt nagyon hálás is vagyok. Sokan kérdezték tőlem, nem pörgök-e túl a hazai pálya miatt, de épp ellenkezőleg, ez engem jobban motivál! Megmondom őszintén, meglepett az érdeklődés, még két-háromszáz jegyet most azonnal el tudnánk adni még a gálára – zárta Kis Máté.

Nem ő lesz az egyedüli szegedi, aki szorítóba lép, hiszen a korábbi WBC regionális bajnok Magyar Kinga ellenfele a mexikói Beatrize Aguilar lesz a nyolcmenetes, váltósúlyú összecsapáson.

– Szeretném hamarabb befejezni a meccset, mint nyolc menet, bízom benne, hogy jó meccset vívhatok Algyőn – nyilatkozta Magyar Kinga.

Az algyői eseményen kötelek közé lép még az ifjúsági Európa-bajnok Gálos Roland, és a WBO ifjúsági bajnok Egedi Renátó is. A gála pénteken 19 órától kezdődik, 20 órától pedig a Sport2 élőben közvetít a helyszínről.