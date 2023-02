Elszántan ugrottak medencébe a szentesiek hazai medencében az Eger ellen. A vendégek jó formában érkeztek a mérkőzésre, hiszen a BVSC-t 16–14-re legyőzték az előző fordulóban, míg az ifjúságiak számára kiírt Komjádi Kupában elődöntőbe jutottak. A Szentes az előző héten Pécsett játszott döntetlent, míg a címvédő Ferencváros otthonában bátorítónak számító ötgólos vereséget szenvedett.

Rémálomszerűen indult a találkozó szentesi szempontból. A hazaiaknak nem sikerült feltörni a vendégek védelmét, miközben az Eger három emberelőnyt gólra váltott az első negyedben, valamint egy megúszást is jól fejeztek be. Nyolc perc játék után 0–4, majd a második negyed is vendégtalálattal indult. Ezután már született hazai gól is, de a vendégek könnyedén növelték előnyüket. A nagyszünetben már 8–2-re vezettek, a legnagyobb különbséget pedig 10–3-nál a harmadik negyed derekán mutatta az eredményjelző.

A második félidőben már szebbik arcát mutatta a Metalcom, aminek köszönhetően már a lefújásig nem nőtt a nagyszünetre kialakult hatgólos differencia a két csapat között. A vége 13–7 az Egernek, a Szentes szombaton 17 órától a BVSC otthonában folytatja a szereplését.

Metalcom Szentes–Eger 7–13 (0–4, 2–4, 3–3, 2–2)

Férfi vízilabda OB I., 16. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Csizmadia, Kovács S.

Metalcom Szentes: Kardos – Mátyók, Biros B., Chilkó 1, Hegedűs, Hajdú 2, Vismeg B. 1. Csere: Kovács B. (kapus), Pethe, Kürti-Szabó M. 1, Bozó, Vasics, Fülöp 1, Gusarov 1. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Eger: Grieszbacher – Gólya 1, Kovács G. 1, Szalai G. 1, Baksa B. 4, Murisics, Krijestorac 3. Csere: Rádli, Spitz 1, Sári A., Lőrincz B. 2, Klár, Dóczi. Vezetőedző: Tóth Kálmán.

Gól – emberelőnyből: 15/4, ill. 9/7.

Kipontozódott: Fülöp, ill. Sári A., Gólya, Lőrincz B.