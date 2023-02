Rangadó várt a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársulira, hiszen a csupán egy győzelemmel kevesebbet szerzett Tiszaújváros érkezett a Hódtói sportcsarnokba.

A hazaiaktól hiányzott Balogh és Karsai, ott volt viszont az a Kelemen Balázs, aki egészen extra teljesítményt nyújtott. Az ő triplájával kezdődött a találkozó, és a Kosársuli hamar már a kétszámjegyű különbség küszöbén állt. A vendégek 27–23-ra feljöttek, majd innen sikerült visszatornáznia tíz pontra a különbséget a Kosársulinak – sőt, a nagyszünetben 14 ponttal vezetett.

A fordulást követően jött Kelemen, aki egymás után három triplát is beemelt, majd Bősz is bepörkölt egy távolit, 62–40-ről, magabiztos előnyről várhatta a végjátékot a Kosársuli. A vendégek ugyan egyszer tíz pontra visszajöttek, de megint csak jött Kelemen, és a magasabb ritmusban játszó Kosársuli végül magabiztos, 18 pontos győzelmet aratott. A sikerből Kelemen Balázs oroszlánrészt vállalt, hiszen 37 pontig és 8 lepattanóig jutott, így 46-os VAL-étékkel zárta a meccset.

A Kosársuli ezzel megerősítette negyedik helyét az NB I./B Zöld csoportjának tabelláján, legközelebb március 3-án a jelenlegi nyolcadik Győr vendége lesz.

Vuk Pavlovic: – Nagyon izgalmas mérkőzést játszottunk. Az első perctől kezdve fizikális volt a találkozó, látszott mindkét csapaton, hogy nagyon nyerni szeretne. Több alkalommal is úgy futottunk neki a jó védekezéseinkből a támadásainknak, hogy előnyöket tudtunk kovácsolni - a félidőre több mint tízpontos lett, és később ezt végig tudtuk tartani. Amikor diktálni kellett a tempót, akkor diktáltuk a tempót, amikor lassítani kellett, higgadtabban játszani, azt is tudtuk hozni. Maximális dicséret a csapatnak, keményen védekeztek, brusztosan játszottak, és a Tiszaújváros is jó ellenfél volt ehhez, hiszen jó százalékkal dobtak. Talán a végére kicsit elfáradtak és akkor tudtuk még jobban érvényesíteni az akaratunkat. Teljes mértékben elégedett vagyok, további sok sikert kívánok a Tiszaújvárosnak!

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 94-76 (23-16, 23-18, 24-23, 24-19)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 21. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Gáal, Nepp, Tóth.

Kosársuli: Varga Á. 3/3, Borbáth 10, Kelemen 37/21, Varga Z. 7, Bálint 13. Cserék: Pinnyey 15/6, Bősz 5/3, Kass 4, Knyur. Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Tiszaújváros: Santiago 14/6, Bán 22/9, Gaál 4, Lakatos 10, Habel 8

Cserék: Kovács 9/3, Asszú 4, Demkó 3/3, Okoh 2, Molnár, Sándor. Vezetőedző: Lekli József.