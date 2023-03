Rosszul kezdte a KecskemétU23 elleni bajnokit a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli, hiszen a vendégek 13–0-ra vezettek, amikor időt is kért Vuk Pavlovic. A folytatásban ugyan hét pontra feljöttek a vásárhelyiek, de a negyed vége a vendégeké volt, akik elérték a 30 pontot az első negyedben.

A kecskemétiek dobószázaléka a folytatásban sem gyengült, és már 19 pontos hátrányban is volt a Kosársuli (23–42), de a félidő végét meg tudták nyomni a hazaiak, így 9 pontra jöttek fel a nagyszünetre, 37–46.

A lendület kitartott a szünet után is, hiszen a 26. percben, 48–48-nál utolérte ellenfelét a Kosársuli, és 50–49-nél már vezetett is. A hullámzó mérkőzésen végül a hazaiak várhatták minimális előnyből az utolsó tíz percet, 62–60.

Az utolsó öt percre azonban nehezen tudott mit kezdeni a hírös városiak védekezésével a Kosársuli, de az utolsó két percre így is maradt a szoros eredmény, 74–75. Az utolsó percre is ez az eredmny maradt, Tóth Barna pedig kulcsfontosságú triplát süllyesztett el, 74–78. Kelemen ugyan még visszahozta a hazai reményeket, de a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni a Kosársuli, amely így először kapott ki saját közönsége előtt ebben a szezonban.

Vuk Pavlovic: – Nagyon nehezen indult a mérkőzés. Kemény védekezést kaptunk a Kecskeméttől, amihez nem tudtunk alkalmazkodni: nem úgy működtek a támadások, a helyzetkialakítások és befejezések, ahogy szerettük volna, ők viszont jól mentek a támadólepattanókra, az első negyedben megtalálták az előnyeiket. Volt egy periódus, ahol nem is sikerült kosarat dobtunk, viszont óriási dolog, hogy utána elkezdtünk kosárlabdázni, elkezdtünk keményebben védekezni, megtaláltuk a réseket, volt türelmünk végigjátszani a támadásainkat és szép kosarakat is szereztünk. A végén egálhelyzetben, egy extra dobással a Kecskemét átvette a vezetést és meg is őrizte az előnyét. Talán ez volt a szezon legizgalmasabb mérkőzése, és bár csalódott vagyok, hogy kikaptunk, de megyünk tovább. Van még hátra két mérkőzésünk, még mindig a saját kezünkben van a sorsunk a playoffhelyeket illetően. Dolgozunk tovább, ki fogjuk javítani a hiányosságainkat, turbózunk a játékunkon, és bízom benne, hogy mindkét hátralévő meccsünket megnyerjük.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-KTE-Duna Aszfalt U23 76-78 (17-30, 20-16, 25-14, 14-18)

Férfi kosárlabda NB I/B., Zöld csoport, 23. forduló. Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: dr. Varga, Téczely, Farkas.

Kosársuli: Varga Á. 12/3, Borbáth 12/6, Knyur 5/3, Bálint 14/12, Pinnyey 15. Csere: Kelemen 14/6, Varga Z. 4, Karsai, Bősz. Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Kecskemét: Tóth Barna 12/6, Ivkovic 18/9, Tóth Balázs, Egeljic 9/3, Kiss 20. Csere: Botka 6/6, Tóth P. 7, Velkey 6/6

Vezetőedző: Stojan Ivkovic.