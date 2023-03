A 2022–2023-as szezonra átalakult a tollaslabda Extraliga alapszakaszának lebonyolítása. A legmagasabb osztályban mindössze három együttes, a szegedi EL-CO Tech Tisza Tollas SE, a pécsi Multi Alarm SE és a Fehérvár BSE szerepel, mindhárom rendez egy fordulót, a körmérkőzések után pedig kiderül, melyik két csapat játszhatja a finálét, ahogyan az is, melyik együttesnek kell megvívnia az elitligában maradásért az I. osztály bajnokával.



Az első kört még novemberben rendezték Pécsett, most hétvégén pedig következik a szegedi forduló a Squash Club Szabadidőközpontban található Károlyi Ákos Tollascsarnok pályáin: a házigazda szombat 11 órától a Multi Alarm SE-vel találkozik, ami a tavalyi bajnoki döntő ismétlése, míg vasárnap a fehérváriakkal csap össze. Mindkét összecsapáson a győzelem a cél, ám egyik sem lesz egyszerű feladat.



– A leglényegesebb, hogy bejussunk a bajnoki döntőbe, hiszen csak így marad esélyünk a címvédésre. Mivel az első körben kikaptunk Pécsett, az alapszakasz megnyerésére kevesebb a remény, mint legutóbb, ennek ellenére minden megteszünk a hétvégi két összecsapáson, hiszen mindig hatalmas élmény a saját közönségünk előtt szerepelni. Egy indonéz idegenlégióssal sikerült erősítenünk, de a riválisokhoz is érkeznek külföldi játékosok, így színvonalas meccsekre van kilátás. Mivel vezetőedzőnk, Didi Purwanto szerződése lejártával nyolc év után távozik Szegedről a jövő héten, szeretnénk tőle és családjától is méltó teljesítménnyel elköszönni – mondta az esélyekről a négyszeres magyar bajnok Pápai Balázs.



A program egyébként sűrű, hiszen az utolsó, székesfehérvári fordulót a jövő héten, míg az egymeccses bajnoki döntőt április első hétvégéjén rendezik. Utóbbinak az az együttes adhat majd otthont, amely megnyeri az alapszakaszt.