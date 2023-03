A Paks II.-t idegenben sikerült legyőzni (2–1), az MTK II.-től hazai pályán vereség volt a vége (0–2), most pedig következik egymás után a harmadik tartalékcsapat, amellyel a labdarúgó NB III. Közép csoportja 26. fordulójában az éllovas Hódmezővásárhelyi FC játszik.

Ezúttal a Ferencváros II. együttese ellen lép pályára idegenben a HFC vasárnap 11 órától. A fővárosi zöld-fehérek második csapatában több légiós is játszik (például legutóbb Kecskeméten pályára lépett Cubra, Say, Trimboli), illetve a hétközi, a német Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján bemutatkozott a mindössze 17 éves Manner Balázs is.

– Az MTK II. elleni kisiklást átbeszéltük, hiszen voltak az első félidőnek olyan részei, amellyel nem voltam elégedett. Főleg a játékkal, illetve azzal, hogy amit kértünk, az nem jött vissza. Itt van rögtön a Fradi II. elleni meccs, az ellenfél hasonló játékerőt képviselem mint az MTK II., megvan bennük a dinamika, az erő, így fontos, hogyan megyünk át egyik meccsből a másikba, a vereségből a várható győzelembe – nyilatkozta lapunknak Antal Krisztián, a HFC vezetőedzője.

A hiányzók közül Molnár Bence rehabilitációja szépen halad, ahogy Füstös Krisztiáné is, Vladul Stefán sem szerepelhet még.