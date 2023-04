Az országos fallabda csapatbajnokság másodosztályában az utolsó fordulót Százhalombattán rendezték. A forduló előtt a Bodrogi Bau-Szeged Squash SE egy ponttal vezette a bajnokságot a budapesti Top Challenge csapata előtt.

A szegedi fallabdacsapat játékosai immár együtt a kupával.

Fotós: Szeged Squash SE

Hét játékossal (Haskó Zsombor, Matuszka Marcell, Sárkány László, Jeszenszky Zoltán, Nagy Levente, Maróti László, Kohlrusz Balázs) vágott neki a sorsdöntő napnak a Tisza-parti alakulat, ami lehetővé tette, hogy a különböző csapatok ellen más-más négy játékos szerepelhessen.

Remek Bodrogi-Bau kezdés

Az első ellenfél az Egri Squash SE volt. Nehéz csatára számíthattak a szegediek, sőt az is benne volt a meccsben, hogy nem szerzik meg mind a három pontot. A mérkőzések sorrendje mindig 4-3-1-2, így itt a Sárkány, Kohlrusz, Maróti, Jeszenszky felállással küzdött a Bodrogi Bau. Jól ment mindenkinek a játék, végül sikerült 3:1 arányban győzniük. Ezután következett a budapesti Go Ahead csapata, amely ellen Haskó, Sárkány, Nagy, Matuszka volt a sorrend, és érvényesült is a papírforma, 4:0-ra nyert a Szeged.

Néhány fontos szabály a bajnoksággal kapcsolatban: négy-négy játékos alkot egy csapatot, köztük van egy erősorrend 1–4-ig, amelyet a magyar ranglista határoz meg. Az 1-es játékos játszik a másik csapat 1-es játékosa ellen, és így tovább. Bármi az eredmény, mindenképp 3 pontot osztanak szét a két csapat között. Ha az egyik csapat 3:1-re vagy 4:0-ra győz, az 3 pontot kap, a vesztes csapat nullát. Abban az esetben, ha 2:2 a győztes mérkőzések aránya, úgy már a nyert:vesztett szettek aránya dönt. Ha véletlen az is egyenlő, akkor a pontokat számolják, ha esetleg még ekkor is egyenlőség van, akkor pedig az 1-es játékos eredménye számít. Ekkor a jobbik csapat 2 pontot, a gyengébbik 1 pontot tehet zsebre.

A nap utolsó megmérettetése a döntő volt, amelyen a nagy rivális Top Challenge volt az ellenfél. Egy kisebb sérülés miatt variálnuk kellett a Tisza-partiaknak, ezért a Matuszka, Kohlrusz, Nagy, Jeszenszky kezdő négyes mellett döntöttek. Mire ez a találkozó következett, kiderült, hogy elég egy pontot hozni a szegedieknek (ehhez elég volt két meccset megnyerni a négyből), és megszerzik a bajnoki címet.

Matuszka és Kohlrusz kezdett, mindketten sikeresen vették a saját meccsüket, így a többi találkozó már tét nélkül ment le.

Fallabda Eb-re megy Matuszka

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt elérni csupa saját nevelésű játékosokkal. Jövőre így az első osztályban tudunk indulni, ahol cél, hogy a tabella első felében végezzünk. Hamarosan következik a felnőtt országos bajnokság, ahol biztosan indulunk, de Matuszka Marcell készül az utánpótlás csapat Európa-bajnokságra is, illetve júniusban megyünk az Italian Junior Open-re Komlódi Regő játékosunkkal kiegészülve – nyilatkozta a klub.