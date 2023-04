Bár rögtön az első szegedi támadásból gól született Ráski Lilla révén, a vendégek hamar egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. A második negyed vége felé már 6–3-ra is vezetett a Győr, de az utolsó percben két sikeres támadással a szegediek „lőtávon” belülre kerültek. A harmadik negyedet megnyerték a hazaiak eggyel, így a záró nyolc perc „meccsnullról” indulhatott. A Szeged hátrányba kerülve emberelőnyökben is mindent megpróbált, de betalálnia már nem sikerült.

A párharc következő felvonását csütörtökön délben rendezik szegedi győzelmi kényszerben.

Varga Tamás: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk a Győrrel. 7–7-ről indult az utolsó negyedet, amelyet elképesztően meghatározott egy erősen véleményes ítélet, amikor a vendégek ötméterest kaptak. Korrekten vezették a játékvezetők a mérkőzést, de ez rányomta a bélyegét arra, hogy az ellenfelünk nyert. Rengeteget hibáztunk, elsődlegesen magunkban kell keresnünk a hibát. Gratulálok a vendégek megérdemelt sikeréhez.

Szeged–Győr 7–9 (2–3, 3–3, 2–1, 0–2)

Női vízilabda OB I., a 8 közé kerülésért. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Fodor, Petik.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K., Lendvai 3, Tátrai 1, Ráski 1, Szabó J. 1, Pádár 1. Csere: Kenéz, Botka, Bocskay, Pap. Vezetőedző: Varga Tamás.

Győr: Torma – Kurucz 1, Huszti D. 3, Huszti V., Rádli 1, Török 1, Németh. Csere: Szedlák 3, Dróth, Vaszari. Vezetőedző: Vogel Zsolt.

Gól – emberelőnyből: 8/2, ill. 4/2.

Ötméteresből: 3/2, ill. 3/3.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6:3 a Győr javára.