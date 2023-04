MLSZ országos U17, C csoport, 8. forduló:

Bene Ferenc LA–Szeged-Csanád GA 2–4 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Rabi – Farkas (Vásárhelyi, 74.), Botic (Mihálffy, 80.), Sándor, Bozsik (Pintér, 80.), Boda, Milencovici, Simon, Dianovszky (Botta-Dukát, 60.), Budai, Mikó. Vezetőedző: Bilic Igor.

Gólszerzők: Pressing (78., 85.), ill. Milencovici (27., 59.), Bozsik (70.), Budai (89.).

Bilic Igor: – Nyolcvan percig nagyon jól játszottunk, aztán két egyéni hibából kaptunk két gólt, ez kicsit megzavart minket. Ám folytattuk a meggyőző játékunkat, és a végén lezártuk a mérkőzést. Fontos idegenbeli győzelmet arattunk, így nyugodtabban várhatjuk a következő mérkőzéseket.



MLSZ országos U16, C csoport, 7. forduló:

Szeged-Csanád GA–Sajóvölgye Focisuli 2–2 (2–1)

Szeged-Csanád GA: Szabó M. – Tóth D., Lőrincz L., Gáti Á., Tóth N. (Bezzeg, 62.), Nógrádi G., Trombitás (Lukácsi, 72.), Mádi Sz., Kis Cs., Denucz (Molnár, 78.), Lőrincz B. (Csikós, 62.). Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Denucz (24.), Lőrincz L. (31.), ill. Shuba (34.), Boros (60.).

Retek Flórián: – A mérkőzésen végig mezőnyfölényben játszottunk, de 2–0-nál nem sikerült további gólokat szerezni, majd sajnos egy egyéni hibából és egy tizenegyesből az ellenfél kiegyenlített. Csalódottak vagyunk, amiért nem tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést.

MLSZ országos U14, alap csoport, Kelet, 19. forduló:

Szeged-Csanád GA–DEAC 1–1 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Martonosi, Beder, Müller (Kalmár, 60.), Kocsis, Doszkocs, Mayer (Tóth-Sági, 41.), Szanka, Erőss (Ördög, 41.), Kovács (Sipos, 60.), András (Valach, 75.). Vezetőedző: Kovács Péter.

Gólszerzők: Erőss (7.), ill. Berki (27.).

Kovács Péter: – Most nem voltunk elég élesek, ami elsősorban a játék pontatlan szervezésében, a sok elbukott párharcban és a szokatlan egyéni hibákban mutatkozott meg. Ezek is mi vagyunk, ebből is tanulunk.



MLSZ országos U13, Dél-Kelet, 20. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA 2–3 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Németh – Tóth, Bakos, Dóczi-Maróti, Sinkó, Szeles, Nagy, Varga, Csuka. Csere: Nagygyörgy, Guba, Fogas, Trombitás, Gáti, Sebők, Ötvös. Vezetőedző: Dlusztus Imre.

Gólszerzők: Rotár (20.), Fülöp (66.), ill. Csuka (71.), Varga (77.), Gáti (83.).

Dlusztus Imre: – Éles meccsen 0–2-ről sikerült megfordítani a találkozót. Nem a játék szépsége dominált, viszont szívvel-lélekkel küzdöttek a fiúk. Gratulálunk a gyerekeknek!