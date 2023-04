– Teljesen más volt ez a meccs, mint a párharc első találkozója, ugyanis a felkészülés is teljesen más volt. Rengeteget számít, hogy három napig teljes kerettel tudtunk gyakorolni, a szezon során ez először fordult elő. Nagy elánnal játszottak a lányok, rendkívül motiváltak voltak a gyengébb kezdés után is. Hittek benne, hogy működni fog minden, amit gyakoroltunk, és így is lett, elkapták a fonalat. Nem altathat el minket ez a magabiztos siker, ugyanis ilyen nagy különbség nincs a két csapat között, a mindent eldöntő szegedi meccsen kemény csatára számíthatunk – értékelte a mérkőzést a szegediek klubhonlapján Varga Tamás, a csapat vezetőedzője.

Győr–Szeged 6–11 (3–2, 0–3, 1–4, 2–2)

Női vízilabda OB I., középszakasz, 4. csoport, 2. forduló. Győr, Aqua Sportközpont. Vezette: Ercse, Tordai.

Győr: Torma – Kurucz 1, Huszti D., Huszti V., Rádli, Török 1, Németh 1. Csere: Horváth (kapus), Finta, Gálicz, Szedlák 2, Kiss, Dróth, Vaszari 1. Vezetőedző: Vogel Zsolt.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K., Lendvai 4, Tátrai, Ráski 1, Szabó J. 1, Pádár 1. Csere: Pap 3, Kenéz 1, Botka, Bocskay. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 4/2, ill. 6/2.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6–6.