Magabiztos sikert aratott a Csongrád a vármegyei II. osztályban az Apátfalva otthonában: a csongrádiak ráadásul úgy szereztek hat gólt a második félidőben, hogy az 52. percben kapusuk kiállítása miatt emberhátrányban futballoztak. Ez sem zavarta meg őket, végül 8–0-ra nyertek.

– Tavaszra jó keret állt össze Csongrádon, az idegenbeli meccsekkel viszont még mindig vannak problémáink. Bizakodva utaztunk el Apátfalvára, annak ellenére, hogy ellenfelünk idén otthon jó formát mutatott, és az élcsapatok ellen is csak kis különbséggel veszítettek. Gondjaink vannak ugyan a támadásépítéssel, de jó kontrajátékunk van, ennek köszönhettük a győzelmünket. Ugyanez volt a Székkutas ellen is, azon a mérkőzésen is emberhátrányban lőttünk a gólokat. Kitámadott az Apátfalva, most is sikerült végigvinnünk a kontráinkat – idézte fel az apátfalvi bajnokit Kanász-Nagy Móric.

A 25 éves játékos ezzel a hat találatával már 13 gólnál jár a szezonban, de a tavaszi nyitófordulóban volt egy mesternégyese is, ősszel két gólt szerzett.

– Ősszel dolgoztam, és Budapestről jártam haza, általában három óra alvás után érkeztem általában a meccsekre, télen viszont hazatértem. Apátfalván az első két gólomnál kisebb szerencse is kellett, hosszú labdák után találtam be, nem egy rendes felállt védelem ellen szereztük a gólt. A második félidőben szerzett négy gól mindegyike egy kontra volt, amit én csak befejeztem, köszönhetően az önzetlen csapattársaimnak – tette hozzá Kanász-Nagy Móric, aki karrierje során először szerzett hat gólt egy nagypályás mérkőzésen: tavaly a Ruzsa ellen volt egy mesterötöse már.

A Csongrád így a 8. helyről várhatja az idény további részét, mint a klub támadója kitért rá: elsősorban nem helyezésekben gondolkoznak, a hátralévő meccseken inkább a játékukon szeretnének fejleszteni, és a következő szezonra tűztek ki komolyabb célokat.