Irmes révén hazai találattal indult a második játékrész, egy oldalról érkező labdát rúgott be a védők között, 3–0. Ezután még Vladul is lőhetett volna gólt, de beadások után a vendégek is veszélyeztettek. Látványos gólt szerzett a Bánk-Dalnok a 85. percben, Barát huszonkét méterről a bal összekötő helyéről lőtt bombagólt a hosszú felsőbe, a labda a keresztlécről zúdult a hálóba, 3–1. A pontot az i-re Rabecz szépségdíjas megoldása tette fel. A tizenhatoson belül lövőcsellel elfektette védőjét, majd a megtolt labdát begurította a hosszúba, 4–1.

Vasárnap 17 órakor a bajnok Iváncsa otthonában zárja az idényt a HFC.

Antal Krisztián: – Örülök, hogy ilyen teljesítménnyel zártuk a bajnokságot hazai pályán. Remélem, hogy sikerült kiszolgálnunk a közönségünket, akik az egész szezonban mellettünk voltak. Bízom benne, hogy a szurkolók, a vezetőség és a játékosok is büszkék az elért eredményünkre. Hétfőtől készülünk az utolsó mérkőzésre, Iváncsán is jó eredményt szeretnénk elérni.

Hódmezővásárhelyi FC–Bánk-Dalnoki LA 4–1 (2–0)

Labdarúgás, NB III., Közép csoport, 36. forduló. Hódmezővásárhely, 500 néző. Vezette: Muhari Gergő (László I., Pogonyi).

Hódmezővásárhelyi FC: Deczki – Vastag R., Ondrejó (Barta, 60.), Bogdán B. (Pesuth, 72.), Schildkraut (Vladul, a szünetben), Bata (Borbás, 66.), Szabó P., Irmes (Tapiska, 60.), Zámbori, Juhász J., Rabecz. Edző: Antal Krisztián.

Bánk-Dalnoki LA: Darabont D. – Seres, Darabont G., Nagy B. (Nguyen, 66.), Molnár T. (Barát, a szünetben), Fellegi, Bravo de Rueda (Sándor M., a szünetben), Frey, Török Á., Széchenyi, Hajdu. Megbízott edző: Tábori Ákos

Gólszerzők: Rabecz (2., 88.), Zámbori (9.), Irmes (47.), ill. Barát (85.).

Sárga lap: Tapiska (72.), ill. Frey (90.).