Az Európában egyedülálló, télen is használható krakkói Kolna Sportközpontban, a férfi mezőnyben Rácz Koppány sérülése miatt nem volt magyar érdekelt, a nők 44 fős mezőnyében viszont ketten is indultak – köztük Seprenyi Sára. A kiírás szerint az első futamból a húsz legjobb egyből továbblépett, a többieknek pedig volt még egy lehetőségük, hogy kivívják helyüket a legjobb harminc kajakos között.

Az MVM Szegedi VE sportolója a visszafordítókat is szépen megoldotta, s ugyan tíz másodpercet neki is hozzáadtak az eredményéhez, de összességében 133.25 másodperces idővel zárt, ami a 39. helyhez volt elég. A második futamban a legjobb tízbe kellett kerülni az elődöntőhöz, amitől távol voltak, de mindketten javítottak korábbi idejükön. Seprenyi mindössze négy másodperc büntetéssel jött le és 127.49 másodperccel a 20. lett, így nem jutott be az elődöntőbe.

A gyorstüzelő pisztolyosok között volt érdekelt Bartók Csaba: a Tisza Volán SC sportolója 282 körrel abszolválta az első napot, amivel a 23. helyről várhatja a pénteki folytatást.

Ami a mai versenynapot illeti, megkezdődnek a kick-box küzdelmei, a délután kezdődő programban pedig ott lesz Nagy Rita is. A Combat "D" SC versenyzője a -60 kg-osok light-contact mezőnyében versenyez a lengyelországi Európa Játékokon.