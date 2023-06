Az egyik legklasszikusabb magyar tájfutó terepen, Kőhányáson rendezték meg az idei tájfutó országos bajnokságot. Az egész heti esőzés, ami eddig csak a rendezők dolgát nehezítette, most a versenyzőkre is lecsapott, ugyanis a felnőtt kategóriák utolsó rajtjainak idején óriási zivatar érte el a verseny helyszínét, szinte elárasztva a terepet és a célt. A verseny első napján a kétfordulós egyéni (selejtező és döntő) versenyen dőlt el a bajnoki címek sorsa, majd másnap a háromfős csapatokban küzdöttek meg a résztvevők. Az SZVSE tájfutói közül Jonás Ferenc országos bajnoki címet szerzett a férfiaknál, aki rajt-cél győzelmet aratott, az első ponttól a célig övé volt a legjobb részidő, 48 másodpercet vert a második helyezettre. Váltóban szintén aranyéremmel térhetett haza a Pachnik Stanislaw-Felföldi Tamás-Jónás Ferenc összeállítású csapat, amely így megvédte a tavaly szerzett bajnoki címét – a trióból ráadásul csak Jónás Ferenc volt tavaly is a csapat tagja.

A hölgyek N14-es mezőnyében bronzérmet szerzett Felföldi Zsófia, míg váltóban (N16) harmadik lett a Pap Dorina-Klotz Zsófia-Klotz Noémi összeállítású trió. Klotz Zsófia egyéniben ötödik lett, míg a váltóban az F18-asok mezőnyében a Kevei Levente-Ugrin Barnabás-Bakos Tamás alkotta csapat negyedik, az N21-esek között a Zuzanna Gielec-Felföldi Zsófia-Sigmond Éva trió az ötödik helyen végzett.

Az országos bajnokságon részt vett az első születésnapját ünneplő Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület is, a klub versenyzői pedig két bajnoki címet is szereztek. Az N35-ös mezőnyben Kock Dóra szerzett aranyérmet, ugyanitt Nagy Virág harmadik lett. Az N40-es mezőnyben Novai Éva lett országos bajnok, míg az N65-ben Takács Ágnes ötödik lett, N16-ban pedig Farkas Villő hatodikként zárt. A klub versenyzői a felnőtt nők váltóversenyében egy bronzérmet is szereztek (a csapat tagjai Novai Éva, Apró Vivien, Gerber Csenge), míg a Gera Krisztina-Kock Dóra-Szerencsi Ildikó összeállítású trió a hetedik helyen végzett.