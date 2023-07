– Egyéni edzésterv alapján már három héttel korábban elindult a felkészülés a lányok számára, ezen a héten viszont már együtt csináljuk. Hétfőn felmérésekkel kezdtünk, majd komolyan beleálltunk a munkába. Már ez sem egy rávezető hét, hiszen sokat kell fejlődnünk fizikálisan – számolt be Koncz Zsolt vezetőedző a felkészülési időszakról lapunknak.

A 2023–2024-es szezon az előzőhez képest egy héttel később, augusztus 19-én, szombaton rajtol. A sorsolást még nem készítette el a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Az viszont már biztos, hogy egy ötnapos edzőtábort beiktat a programba a St. Mihály, de négy felkészülési mérkőzést is lekötöttek már.

– Akárcsak tavaly, idén is Orosházán edzőtáborozunk majd. Július 24-től 28-ig leszünk távol Szegedtől. Kiváló körülmények fogadtak bennünket az előző évben, így biztos vagyok benne, hogy most is rengeteget lendít majd rajtunk ez az öt nap – magyarázta a korábbi kiváló NB II.-es labdarúgó, aki hozzátette, hamarosan a játékoskeretükről is lehull a lepel.